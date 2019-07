San Paolo, l'ass. Borriello a CN24: "Terzo anello coperto? È un'idea. Ho incontrato De Laurentiis, abbiamo scherzato su James. Sulla convenzione..."

Ultime notizie di mercato - Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Calcio Napoli 24 Live trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La Cerimonia delle Universiade è stata molto bella ed interessante, davvero ciò che volevamo e che ci aspettavamo è successo. Il San Paolo si è presentato rinnovato, dopo le Universiadi completeremo quattro blocchi di bagni in tempo per il campionato. Terzo anello ricoperto? Stiamo cercando di capire come schermare le travi di collegamento: non possono essere rimosse, andranno schermate. Interventi esterni? Non ci sono risorse ulteriori da investire, per il momento. Se ne parla un po’ poco delle Universiadi, l’Italia funziona così: sono deluso di una parte della stampa che rimarcava alcune questioni inutili e non l’evento totale. Mi sento il padre dell’idea James? Posso dire che ho incontrato De Laurentiis, abbiamo scherzato a lungo: ricordava bene quella cena (ride, ndr). A me piace moltissimo, è quello che ci vuole per la piazza di Napoli. Convenzione? Senza debiti saldati non può essere firmata, il presidente si impegnerà con un documento e con la buona volontà di tutti si arriverà ad una soluzione e alla firma definitiva".