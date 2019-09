Comune di Napoli, Borriello "I video diffusi dal club sono vecchi! I lavori sono finiti, gli spogliatoi pronti per domani. Ancelotti? Non sembrano parole sue..."

Ultime SSC Napoli - A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli:

“Fossi nel calcio Napoli, mi preoccuperei di affrontare al meglio la gara con la Sampdoria viste le 2 precedenti sconfitte, ma siccome la società pensa sempre a fare polemica, ieri sera ha diramato quel comunicato. Ancelotti, tra l’altro, non è stato avvistato allo stadio nell'ultima settimana, ha fatto un comunicato guardando con occhi altri. Dispiace aver letto quelle dichiarazioni da parte di un allenatore che noi conosciamo come persona equilibrata anche perché la preoccupazione ci sta, ma in questa occasione il Napoli ha sbagliato. Quando dice che c’è disprezzo nei confronti della città si vuole mandare un messaggio sbagliato e dispiace che arrivi da una persona che stimiamo, pare che qualcuno gliele abbia messe in bocca quelle parole perché conosciamo Ancelotti come una persona di grande equilibrio.

I video che girano sono vecchi, fino a ieri sera a mezzanotte c’erano a lavorare 30 operai perché la consegna dello stadio avverrà domani. L’ultimo sopralluogo del Napoli c’è stato ieri alle 18:30 e già erano montati i rubinetti per cui quel video diffuso di certo non è di ieri. Le uniche cose non complete sono le 2 vasche idromassaggio che erano a carico economico del calcio Napoli.

Domani gli spogliatoi saranno pronti e consegnati al calcio Napoli, come da programma. Sono stati montati anche gli arredi, ci sono i pezzi igienici quindi davvero non sono preoccupato, ma dispiaciuto da quel comunicato. L’unica controindicazione sarà l’odore della pittura. Siamo seccati da queste continue polemiche e dispiace che anche Ancelotti si sia prestato. Domani mattina verranno aperti gli spogliatoi, stiamo valutando se invitare la stampa o diramare un comunicato.

La firma della convenzione? Aspettiamo De Laurentiis a braccia aperte, c’è sempre quell’arretrato che dovrà essere pagato perché ci sono tanti napoletani che pagano le tasse mentre il calcio Napoli fa parte di quel 2%.

Le foto diffuse dal calcio Napoli non sono di ieri, stiamo diffondendo noi ora le immagini attuali, quasi ogni ora per mostrare a tutti cosa sta accadendo. Ieri sono stato allo stadio e c’erano operai a lavorare, nel video del Napoli mancano anche gli operai quindi di certo non è di ieri. Sabato i napoletani avranno un confort adeguato al nome della città e della squadra. Abbiamo uno stadio all’altezza che rispetta tutti gli standard”.