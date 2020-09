Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo sport ed alle politiche sociali del comune di Napoli:

“La squadra è ancora in costruzione. Ci saranno parecchie partenze, è un cantiere aperto. Osimhen molto positivo, in avanti la squadra è completa, bisogna fare qualcosa dal centrocampo in giù. Aurelio De Laurentiis ha dimostrato di voler fare una squadra per puntare alla Champions League”.