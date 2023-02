Borja Valero, ex centrocampista di Fiorentina e Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn:

"Quando arrivai all'Inter avevo una barba lunghissima per una scommessa fatta con i miei figli, ma cinque giorni prima di iniziare il campionato la tagliai. In allemanento sbagliai 2-3 palloni e Spalletti mi disse: "Vedi, non ti dovevi tagliare la barba". Lui è molto scaramantico".