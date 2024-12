Bordin: "Il Napoli ha trovato il giocatore perfetto per Conte!"

Roberto Bordin, ex giocatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ecco le sue parole contenute nell comunicato stampa diffuso dall'emittente radiofonica:

“Torino-Napoli? Gli azzurri stanno assimilando il lavoro fatto con Conte e i suoi dettami tattici. Grinta, personalità, carattere ma anche migliori meccanismi di gioco in fase di proposizione. Il Napoli ha creato molte occasioni, rischiando qualcosa ma poteva fare più gol. Ambizioni scudetto? Presto per parlarne, siamo solo alla quattordicesima giornata ma è chiaro che Conte provi a gettare acqua sul fuoco per togliere pressione alla squadra. Certamente il Napoli è una delle papabili per la vittoria finale. Lazio-Napoli? Conte ha aperto al turnover in coppa, e fa bene: c’è bisogno che anche chi gioca meno trovi spazio e minutaggio, come Raspadori ma non solo. Tutti devono sentirsi coinvolti nel progetto Napoli. La Coppa non verrà sottovalutata, è un obiettivo di Conte che il Napoli proverà a portare a casa. La Lazio è una squadra importante, tutti vorranno mettersi in mostra. McTominay? Giocatore completo, centrocampista moderno che garantisce quantità e qualità in entrambe le fasi di gioco ed ha anche l’attitudine a far gol. È il giocatore perfetto per Conte: tra l’altro si diverte a giocare, si vede che lo fa con entusiasmo. È un insostituibile, irrinunciabile per il gioco di Conte”.