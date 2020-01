Bonucci a Sky: “Grandi meriti al Napoli che ha dato più del 100%, abbiamo pagato caro due episodi”

Notizie calcio Napoli - Leonardo Bonucci ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: "Davanti abbiamo trovato un Napoli che ha dato più del 100% noi abbiamo dato il 99% della motivazione mentale pagando su due episodi. Ci deve servire da lezione questa gara. Quando scendi in campo non stai a pensare cosa accade prima, stasera non abbiamo vinto perchè siamo mancati nell'aggressività e nel palleggio perchè eravamo lenti. Il merito è anche del Napoli che ha dato tutto, conosco Rino e so che queste gare le prepara bene tirando fuori il meglio. De Ligt comincia a dirigere la squadra da dietro, piano piano sta crescendo ed ha ampi margini di miglioramento"