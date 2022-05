Bonomi: "Cedere Koulibaly o Fabian? Ecco chi sacrificherei"

Mauro Bonomi è intervenuto a Radio goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

Bremer-Koulibaly? Tra i migliori difensori in Italia, caratteristiche eccezionali e quest'anno li abbiamo visti nel loro massimo splendore. Crollo del Napoli? I tifosi ci avevano creduto. Guardiamo al futuro con occhio felice perchè c'è una base solida sulla quale costruire la prossima annata. Penso che forse per come ho letto, nonostante qualche sacrificio, con qualche giocatore buono il Napoli può essere comunque competitivo per lo scudetto. La mia esperienza napoletana? Una società solida rende tutto più semplice. Sicuramente una esperienza unica, calore massimo ma anche una gran pressione. Napoli è una piazza esigente, nell'ultimo decennio ha espresso un buon calcio. Siamo lì ma anche l'ultimo gradino e probabilmente l'anno prossimo può lottare per il tricolore. Chi venderei? Sacrificherei Ruiz e tengo Koulibaly: è più difficile trovare un difensore di quel livello"