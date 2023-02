Boninsegna: "L'Inter è l'unica che può impensierire il Napoli. Gol Osimhen? Doveva arrivarci il portiere"

Roberto Boninsegna, storico ex attaccante dell'Inter, ha parlato nel corso della trasmissione "Radio Anch'io lo Sport" su Rai Radio1:

Quanti rimpianti deve avere l'Inter per quanto riguarda la corsa scudetto?

"I rimpianti deve averli fin dall'anno scorso, quando perse il derby quando era in vantaggio e in controllo. L'anno scorso ha regalato lo scudetto al Milan. Ieri sera il Milan non è stato pervenuto, Prisco avrebbe detto che il Milan era sceso in campo con la Primavera".

Pioli ha sbagliato le sue scelte?

"Il Milan la partita l'ha subita e basta, senza giocarla. L'Inter è l'unica squadra che forse può mettere in discussione lo scudetto. Le altre sono tagliate fuori".

Si rivede un po' in Lautaro?

"Sì il mio settore era quello, giocavo come punta di riferimento dando profondità alla squadra. Lautaro è molto bravo, anche di testa nonostante non sia molto alto. Il suo gol di ieri è stato splendido. Quando la punta si esalta è perché è la squadra che gira. L'Inter non gioca molto bene, ma le poche occasioni le concretizza Lautaro".

Cosa pensa della Juve?

"È un anno difficile per la Juventus ed è incredibile come sia potuto succedere una cosa del genere. C'è un ricorso e vediamo come andrà a finire. La Juventus ha accusato il colpo e deve stare atenta perché non è abituata a lottare per queste posizioni".

Meglio l'Inter del primo tempo o dopo con Lukaku in campo?

"Lukaku è un mistero: quando è andato via dall'Inter si è sentita la sua assenza. E' tornato rotto e non riesce più a inserirsi e a fare la differenza come gli altri anni. E' giusto che giochi sempre Lautaro".

Cosa ne pensa del gol di Osimhen contro lo Spezia?

"Il suo gol di ieri è stato causato anche dall'errore del portiere, ma il gesto tecnico dell'altra volta con stop e calcio al volo è straordinario. Il gol di ieri è stato normale, ci doveva arrivare il portiere".