Boniek: "Zielinski? Da tre mesi non è più lui e non so darmi una spiegazione. Se fosse messo sul mercato..."

Zibi Boniek è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Zielinski è un giocatore fondamentale. Lo stimo troppo, ma non ho idea cosa stia passando: l'ho visto davvero in difficoltà. Magari avrà pagato le difficoltà post Covid oppure avrà perso fiducia del mister, questo non lo so, ma è evidente che negli ultimi tre mesi non sia più lui. Cessione? Se viene messo sul mercato non gli mancheranno le offerte"