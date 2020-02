Bonfrisco (ex arbitro): "Belotti potrebbe arrivare con uno scambio per Petagna"

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Angelo Bonfrisco, ex arbitro.

“Parlando di Napoli, ad un certo punto mi è arrivato un messaggio da un amico professionista per dirmi chi sarà il numero 9 l'anno prossimo: Belotti. Come sportivo lo vedo ben messo nel Napoli, con un tale trasporto emotivo, quest'annata Belotti sta facendo molta fatica come tutta la squadra. Cairo ha fatto benissimo a smentire, ma la persona che mi ha dato la notizia è molto attendibile: lo scopriremo solo vivendo. Ci sono due opportunità: girare Petagna al Torino + soldi oppure l'acquisto secco, la cifra si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Sono curioso di sapere come andrà a finire. Favorevole al quarto mandato di Nicchi? No, sono per il ricambio. Andare sempre al VAR? Compete al protocollo, che modificherei. Così com'è improntato ora, crea problemi".