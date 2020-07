Bologna, Sabatini: "Osimhen è fortissimo, volevo portarlo al Bologna ma costava troppo. Luperto? Non siamo interessati a lui..."

Ultime calcio Napoli - Walter Sabatini, dirigente sportivo del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

Sabatini

“Osimhen è fortissimo, andate a prenderlo. L’anno scorso ero sulle sue tracce e volevo portarlo a Bologna ma non avevamo la disponibilità economica. Era troppo onerosa la trattativa. Se il Napoli ha chiuso vi faccio gli auguri, perché è veramente forte. Milik? Non è un giocatore del quale ti liberi facilmente. Partita con il Parma? Siamo molto rammaricati. Sinisa in particolare è addolorato. Non si butta una partita così. Non fa niente, ormai è successo. Non c’è tempo per rimuginare, domano giochiamo di nuovo. Orsolini? Il massimo della maturità deve ancora raggiungerlo, ha solo 23 anni. È un progetto in divenire. Lozano? Penso abbia la possibilità per esplodere. È un giocatore con qualità eccellenti, con una velocità incredibile. Io mi fido molto dei sud americani. È solo questione di tempo, sta già dando dei segnali. Barrow? È una bellezza vederlo in movimento. Ha un’armonia nel muoversi. Pastore? Ha avuto gli ultimi anni fatti di infortuni e pause. Il calcio ha perso un protagonista importantissimo. Sono rammaricato per lui e per la sua famiglia. Io mi emoziono quando lo vedo giocare. Accordi con il Napoli? Luperto? No, anche se è un buon giocatore, non siamo interessati a lui. Siamo ancora in una fase di studio”.