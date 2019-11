Bologna, Sabatini: "Il Napoli di ieri mi fa ancora più paura, vista una squadra molto ancelottiana. Domenica al San Paolo per vincere"

Ultime notizie calcio Napoli - Walter Sabatini, direttore dell'area tecnica del Bologna, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sinisa sta bene, ha una forza animalesca. Nessun essere umano, uscito dall'ospedale, si sognerebbe di andare al campo. I medici sono tutti soddisfatti e quindi noi siamo ottimisti. Non verrà a Napoli probabilmente ma è solo una mia sensazione, con Sinisa non si sa mai. Il San Paolo lo accoglierebbe in maniera trionfale. Sapevo che Ancelotti sarebbe riuscito a normalizzare quella situazione, il Napoli visto ieri ad Anfield mi preoccupa ancora di più: è stata una squadra corta, molto ancelottiana, mi preoccupa molto doverla affrontare. Ha anestetizzato il Liverpool e può fare tranquillamente dieci vittorie di fila in campionato. Eravamo partiti bene, poi nelle ultime partite abbiamo faticato. Ce la giocheremo anche a Napoli per vincere. Ibrahimovic? Non lo so, è una cosa in mano all'allenatore, noi siamo spettatori silenziosi. Credo che anche il Napoli sia interessato ma non so fino a che punto".