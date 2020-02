Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, ha parlato in zona mista al termine della partita vinta in casa contro il Brescia. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

"Noi giochiamo sempre al massimo e in campo lo dimostriamo. Sono poche le partite in cui abbiamo giocato male. Quando giochiamo contro chi è più forte è difficile, ma ad esempio abbiamo battuto il Napoli e questo non è facile".