Bologna, Mihajlovic: "Ibra non rimarrà al Milan, l'anno prossimo con noi o in Svezia"

Ultime notizie calcio - Il Bologna o la Svezia. E' questo secondo Sinisa Mihajlovic il futuro calcistico post Milan di Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico dei felsinei lo ha dichiarato al al talk show della televisione serba 'Vece sa Ivanom Ivanovicem'. "Zlatan Ibrahimovic mi ha chiamato qualche giorno fa, vedremo cosa deciderà in estate. Certamente non rimarrà a giocare a Milano, ma la domanda è se verrà da noi o tornerà in Svezia (all'Hammarby, ndr). Il Bologna l'anno prossimo vorrà lottare per andare in Europa"