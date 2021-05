Bologna, il medico sociale: "Vaccinare i giocatori? Subito, il calcio è una categoria a rischio"

Ultime calcio - Ai microfoni di ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianni Nanni, medico sociale del Bologna e membro della commissione medica FIGC:

“Schouten e Svanberg? Hanno ottimi piedi e sono fortini. Vaccinazioni giocatori per l’Europeo? Si, questa è l’intenzione, non ho l’ufficialità di quando si farà. Anche nel calcio bisogna pensare alle vaccinazioni. Il calcio è una categoria a rischio, nonostante le precauzioni del caso. Verranno vaccinati anche i membri dello staff e le professioni che girano intorno. Io sono vaccinato. Mihajlovic è vaccinato, perché è stato considerato un elemento a rischio. Tomiyasu? E’ un professionista esemplare, si cura nei minimi particolari, è un calciatore a tutto tondo. I giapponesi si contraddistinguono per essere dei professionisti veri".