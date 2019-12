Bologna, Dzemaili: "Non è da tutti ribaltare una gara contro il Napoli, finalmente sono arrivati i tre punti"

Ultimissime calcio Napoli - Blerim Dzemaili è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Napoli-Bologna. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"I risultati non c'erano nelle ultime gare, le prestazioni sì. Abbiamo sempre giocato bene ma non sono arrivati i punti. Oggi finalmente i tre punti. Stare tutta la settimana con il mister si vede, abbiamo ribaltato la gara a Napoli, non è da tutti. Mihajlovic arrabbiato? Speriamo che un po' si calmi, perché non ci fa bene quand'è arrabbiato, è abbastanza cattivo (ride, ndr)".