Bologna, Calafiori su Spalletti: "Lo ringrazio, uno dei miei obiettivi la Nazionale maggiore"

Riccardo Calafiori ha palato dal ritio della Nazionale Under 21 dell'Italia a Cesenatico delle parole del Ct Luciano Spalletti: "Mi ha fatto molto piacere, perché la Nazionale maggiore è uno dei miei obiettivi. Sogno di arrivarci e cerco di lavorare per quello, ma con tranquillità. Quando arriverà, se arriverà, sarò contentissimo. L'esperienza in Svizzera, arrivata un po' per necessità e un po' per decisione mia, mi ha tenuto un po' lontano dai riflettori e mi ha cambiato molto, facendomi crescere anche per via della lontananza da casa. Il segreto? Vivere con tranquillità, continuando a impegnarmi come sto facendo anche in vista di queste partite fondamentali per il nostro cammino di qualificazione all'Europeo".