Bologna, Calafiori: "Sogno la Champions League! Spero di arrivarci insieme alla Roma..."

Ultime notizie Serie A - Riccardo Calafiori, difensore del Bologna, ha raccontato il momento d'oro fra la squadra di Thiago Motta e il sogno dell'Italia, dal ritiro dell'Under 21 del CT Nunziata:

"Come sogno c’è anche quello della Nazionale maggiore e io lavoro e mi impegno per quello, poi quando arriverà sarò contentissimo. Sfide contro Lettonia e Turchia per le qualificazioni al campionato europeo di categoria? Sono due partite fondamentali, che possono già qualificarci, pensiamo partita per partita e cerchiamo di fare il meglio già venerdì con la Lettonia. Non mi piace parlare degli avversari. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, essere più concreti e segnare tanti gol. So quanto siamo forti e dobbiamo pensare a noi.

Lotta Champions con il Bologna? Guardiamo partita per partita, cerchiamo di continuare così e perché no di realizzare questo sogno. Con i miei ex compagni alla Roma, come Bove, mi scrivo spesso e come diciamo a Roma me la stanno tirando. Poi se con il quinto posto andiamo tutte e due in Champions sarei contento lo stesso".