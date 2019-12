Bologna, Bigon: "Ibrahimovic? Non c'è mai stata una trattativa, il nostro problema non è l'attacco"

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Napoli-Bologna. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Zlatan Ibrahimovic? Sono state voci molto più mediatiche, il mister ha spiegato come stanno le cose. Non c'è mai stata una trattativa per Ibrahimovic. Noi siamo stati, negli ultimi mesi, il terzo-quarto attacco della Serie A. La scorsa annata era finita in un certo modo, quest'anno abbiamo gli stessi. Il problema non è l'attacco, dobbiamo essere meno belli e più concreti".