Boga, l'agente: "Non ho avuto incontri con nessuno: vogliamo capire le intenzioni del Sassuolo, ma Jeremie vuole un grande club"

Ultime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniel Boga, fratello e procuratore di Jeremie Boga:

“Coronavirus? Non è spaventato da questa situazione legata al coronavirus. Lo conosco, sarà seccato dal non poter giocare o svolgere appieno la propria vita quotidiana, ma capisce il momento che c’è il momento all’interno del club e non solo. Sì, ora come ora tutti quanti si lasciano spaventare da questo virus, ma lui è tranquillo. Giuntoli? Non l’ho incontrato negli ultimi giorni, come non ho incontrato nessun altro. In questi giorni non ho fatto nulla di particolare. Ho parlato con lui a dicembre, anche in maniera piuttosto frequente, ma poi non ci siamo più incrociati e i nostri colloqui si sono fermati lì. Qualsiasi calciatore gioca per arrivare ai massimi livelli e far parte di un top club. Quindi, sì, Jeremie sarebbe entusiasta ed è il suo obiettivo, quello di arrivare in una società di prima fascia, senza alcun dubbio. Gattuso? Personalmente, non ho mai avuto rapporti o colloqui con lui, anche ai tempi del Milan. Magari ci saranno stati dei contatti tra i due club, all’epoca, ma non so se abbia mai espresso interesse verso mio fratello. Jeremie lascerà il Sassuolo alla fine della stagione? Bisognerà parlare con il Sassuolo, non posso dire altro. Non posso dire: “Sì, okay, ci piacerebbe andare in questo o in quel club”, perché se il Sassuolo ci dirà che non vogliono lasciar partire Jeremie, allora si verrebbe a creare un bel problema. Quindi, dobbiamo lavorare per trovare la soluzione con il Sassuolo e con la sua dirigenza. Ad ogni modo, nutre grande rispetto per i tifosi e vorrebbe chiudere bene la sua avventura con il club. Il calcio è strano. Non posso dirti oggi quello che potrebbe accadere tra due giorni, figuriamoci per la prossima stagione. Sarebbe impossibile dire “Sì resta in Serie A anche l’anno prossimo” e poi magari domani arrivano delle grandi offerte da, non lo so, Spagna, Germania, Francia o che altro, e decide di accettarle. Quello che posso dirti, è che Jeremie vorrebbe restare in Italia, perché ormai conosce il vostro calcio, gli piace l’atmosfera che si respira, ma vedremo cosa riserverà il futuro. Ad oggi non posso garantire che resterà al 100% in Serie A. Interesse da club stranieri? Su Jeremie ci sono club provenienti dalla Francia, dalla Germania, dall’Inghilterra, quindi al momento ci sono parecchi scenari che potrebbero venirsi a creare per la prossima stagione. Il Borussia Dortmund è uno dei club più importanti della Germania, che ama puntare su giocatori giovani e pieni di talento, quindi potrebbe essere una possibilità. Non c’è nessun giovane calciatore a cui non piacerebbe giocare con loro, no? E anche il Monaco, sì, è un club che ama puntare su giocatori di talento e che cerca di innovare sempre la propria rosa. Quindi entrambe le soluzioni, certo, sarebbero soluzioni valide per noi, ma, come ho detto, dobbiamo aspettare. Dobbiamo sederci a tavolino con il Sassuolo e capire quale strada percorrere per il futuro di Jeremie…".