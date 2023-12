Bocchetti a CN24: "Osimhen? In Europa faticano a tenerlo! Col Barcellona se la giocano, su Natan dico..."

Ultime notizie Napoli - L’ex calciatore del Napoli e del Frosinone Antonio Bocchetti, responsabile dello scouting del Pescara, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Zeman? Sta meglio, diciamo che ha avuto un piccolo raffreddore ma la situazione è migliorata.

Il mio ricordo di Napoli-Frosinone? Di Napoli ho un ricordo bellissimo, esordire da napoletano nel Napoli è il sogno di chiunque e lo feci proprio con Zeman a cui devo tanto, anche se poi fu Mondonico a mandarmi in campo. Al Frosinone ho passato tre anni bellissimi, ho ritrovato Pecchia e Sicignano: era una piccola società, adesso è diventata una realtà importantissima.

Osimhen di testa contro il Cagliari? Victor ha una stazza importante, parecchi difensori europei fanno fatica a tenerlo: Chiellini ha vinto tutto, è un grandissimo e forse avrebbe fatto di più in marcatura su Osimhen, ma tanti altri adesso non ce la fanno.

Napoli-Barcellona? Gli azzurri affronteranno una squadra di altissimo livello, sono pur sempre gli ottavi di finale di Champions League: deve giocarsela tranquillamente, sarebbe stato meglio giocare a Napoli il ritorno ma servirà il piglio giusto ed in questi mesi con gli allenamenti di Mazzarri può fare una bellissima figura. Il Barcellona ha tanta esperienza, gioca il suo calcio, ma il Napoli ha giocatori che possono fare la differenza.

Natan? Il Napoli in questi anni ha sbagliato pochi acquisti, ha avuto direttori all’avanguardia. Chiaro che ci siano differenze tra Kim e Natan, ma ricordiamo il primo Koulibaly a Napoli e poi com’è diventato. Ha bisogno di tempo, poi è ovvio che quando le cose non vanno bene anche lui ci va di mezzo. Kim entrò in una squadra rodata con Spalletti che diede qualcosa in più agli altri”