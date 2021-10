Blatter: "Tangenti dal Qatar? Tutto è possibile per un Mondiale..."

Ultime calcio - L’inchiesta dell’Fbi che ha portato alla luce diversi casi di corruzione fra gli alti dirigenti della Fifa per assegnare i Mondiali del 2018 alla Russia e quelli del 2022 al Qatar è costata a Michel Platini e Sepp Blatter le presidenze di Uefa e Fifa. Proprio il dirigente svizzero è tornato sul tema, all’interno del documentario “The man who sold the World Cup”, in onda dal 21 ottobre su Discovery+: «La Fifa non era corrotta. Le persone nella Fifa lo erano», le parole di Blatter riportata da La Repubblica. «Il Qatar ha pagato tangenti per ospitare i Mondiali? Non lo so, non l’ho visto. Ma per ottenere la Coppa del Mondo tutto è possibile». L’ex presidente della Fifa punta il dito contro il suo successore, Gianni Infantino: «Sono in pace con me stesso e con il mondo, ma non con il mio successore. Si è rivoltato contro di me, è stato ingiusto».