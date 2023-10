Blaszczykowski su Zielinski: "Farlo capitano scelta giusta, dopo pochi minuti arrivato il gol grazie a lui"

Notizie Calcio Napoli - La Polonia ha vonto per 2-0 contro le Isole Faore. Piotr Zielinski, capitano per l'occasione, si è dimostrato decisivo fornendo l'assist per il momentaneo 1-0. L'ex Borussia Dortmund e nazionale polacco Jakub B?aszczykowski ha commentato la prestazione del centrocampista del Napoli:

"Il risultato ha dimostrato che è stata una buona decisione. Dopo tre minuti abbiamo segnato un gol su passaggio di Piotrek. Da quando è arrivato al ritiro, le sue enormi capacità sono sempre state visibili. Li mostra continuamente. Sono sempre stato e sono dalla sua parte. Dà tanto alla Nazionale. Ora dobbiamo schiarirci le idee e affrontare lo scontro con la Moldavia con grande concentrazione".