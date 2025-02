Yann Aurel Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia.

Sfida scudetto a Napoli? Non è decisiva secondo me, chiaramente siamo consapevoli che vincerla sarebbe una bellissima emozione. Siamo consapevoli dell’importanza della sfida ma non è decisiva”.