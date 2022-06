Biscardi jr: "Napoli ridimensionato? Può accadere soltanto in un caso..."

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista e conduttore Maurizio Biscardi:

Biscardi sul calciomercato del Napoli

Che fine farà Mertens?

"E' molto strano il suo discorso. Se accetta la riduzione di due milioni è coerente con quanto sentito sinora del suo rapporto con il Napoli. Se se ne va, fa il professionista. Fedele a una mentalità in cui i conti devono stare a posto, De Laurentiis si è reso conto che o taglia tutti gli ingaggi o non ce la farà. Vedremo chi accetterà. Mertens non c'entra nulla con la fede o l'amore".

Napoli che si sta ridimensionando?

"Non è Mertens o Insigne il ridimensionamento del Napoli. Il ridimensionamento degli ingaggi non significa molto. Lo è se perdi Koulibaly, Fabian Ruiz, Osimhen, non degli ultra trentenni. Io credo che parta Koulibaly, poi vedremo chi arriverà. A Osimhen conviene rimanere ancora un anno".

