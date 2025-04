Billing: "Adesso il destino è nelle nostre mani! Con noi gioca un calciatore straordinario, è incredibile"

Notizie Napoli - Philip Billing, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una intervista ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Torino 2-0:

"Adesso il destino è nelle nostre mani, non dobbiamo guardare troppo lontano ma concentrarci partita per partita. Anche oggi sapevamo che fosse molto importante e dobbiamo concentrarci e sapere qual è il nsotro obiettivo.



Se qualcuno mi ha spiegato cosa significa vincere lo Scudetto a Napoli? Non ho dubbi su cosa possa significare vincere lo Scudetto per questa squadra e questi tifosi.

McTominay? Aveva già segnato una doppietta qualche volta, speravo che oggi potesse fare tripletta! È un giocatore straordinario, è incredibile che abbia segnato 11 gol in campionato essendo centrocampista. Averlo come compagno è magnifico"