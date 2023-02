Bigon: "Questo Napoli fa godere, merita lo Scudetto! C'è una similitudine con la squadra del '90"

Notizie Napoli calcio - Alberto Bigon, allenatore del Napoli del secondo storico Scudetto nel 1989/90, ha commentato la cavalcata della squadra di Spalletti.

Napoli, intervista Bigon

Bigon ha detto la sua ai microfoni dell'edizione odierna di Repubblica:

Ci sono similitudini con la cavalcata del suo Napoli nel 1990?

«Una sola. La dedizione del gruppo alla causa comune. Non serve neanche nominarli, ma gente come Crippa, De Napoli, Baroni e Francini misero nelle migliori condizioni fuoriclasse come Careca, Maradona e Ferrara di essere protagonisti in quel campionato. Questo Napoli è un gruppo di giovani forti che ha esaltato nel migliore dei modi il concetto di collettivo».

Lo stadio Maradona è tornato pieno di passione. Che ne pensa?

«Sto godendo. Mi fa molto piacere per la società e per la gente. Napoli merita lo scudetto».