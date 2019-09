Biglietti venduti ai residenti in Campania per Juve-Napoli, l'avv. Grimaldi: "Errore di Listicket, danni economici e d'immagine alla ricevitoria"

In merito alla questione dei 100 biglietti venduti, ad alcuni tifosi residenti in Campania, con il coinvolgimento della ricevitoria Better AliAni di Torre del Greco, l'avvocato Erich Grimaldi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24:

"La ricevitoria in questione, in perfetta buona fede, vendeva circa 20 biglietti, trovandosi coinvolta, in una clamorosa vicenda, con inevitabili danni alla reputazione ed all’immagine della nota rivendita. Il giorno 26 agosto 2019, iniziava la vendita del settore ospiti, per la partita del 31 agosto, allo Stadium e, alla predetta ricevitoria, non perveniva alcuna comunicazione da Listicket, né tantomeno una disabilitazione delle vendite. Ecco perchè dalle ore 11.04 alle ore 11.55 sono stati venduti circa 20 biglietti e, alle ore 12, la vendita è stata improvvisamente disabilitata. Listicket solo alle ore 12.24 ha comunicato che la vendita era stata vietata ai residenti in Campania, attesa la pubblicazione della restrizione, sul sito ufficiale della Prefettura, alle ore 10.39 dello stesso giorno. La titolare della ricevitoria ha venduto i 20 biglietti ai tifosi non avendo gli stessi ancora contezza del divieto con tanto di terminali normalmente abilitati alla stampa.

La ricevitoria, successivamente, per effetto del controllo della Questura, ha subito, addirittura, un’illegittima disabilitazione del sistema di vendita non potendo così annullare i tagliandi, pur avendo restituito le somme ai tifosi che ne avevano fatto richiesta.

Per questi motivi, verrà inviata diffida a Listicket, con opportuna conoscenza alla Questura, affinché venga riabilitato il sistema ed al fine di ottenere la restituzione delle somme già corrisposte per biglietti rimborsati, con riserva di ogni ulteriore azione a tutela dell’immagine commerciale"