Biazzo: "Una volta entrai negli spogliatoi e trovai Maradona con la maglia numero 6 di Baresi. Insigne? Come fu Carnevale..."

Napoli Calcio - Salvatore Biazzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli di Maradona era la squadra più completa: c'era Diego, ma anche Alemao, De Napoli, Careca, Carnevale che oggi è un po' come Insigne. Conte? Mi piace molto, è un grandissimo allenatore ed è stato un buonissimo calciatore. L'Inter non è vero che gioca male, lo fa in maniera proficua che servirà a far vincere lo scudetto. Milano? Una volta entrai negli spogliatoi e trovai Maradona con la maglia numero 6 di Baresi".