Biazzo: "Osimhen? Non l'avrei fatto scendere dalla barca senza aver firmato il contratto"

Volto storico della Rai, Salvatore Biazzo ha parlato del Napoli e del mercato, in particolare della questione Osimhen. "E' un caso analogo a Pepè ma potrei aggiungere anche James Rodriguez. Il Napoli non è fortunato ma io non faccio salire sulla mia barca il calciatore Osimhen con la sua tribù e lo faccio scendere senza che abbia firmato una carta di adesione", ha detto intervenendo al TMW News: "Questa trattativa così non la vedo molto professionale. Osimhen ora si sente una star e come tutte le star è volubile. E i procuratori alla fine sembrano i veri protagonisti di tutto. Comunque un centravanti ci vuole e nella stagione scorsa si poteva fare una grande operazione. C'erano Dybala che Sarri non voleva, e Icardi : quest'ultimo sarebbe stato un affare"