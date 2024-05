Biazzo: "Spogliatoio Napoli in crisi, avete visto Di Lorenzo e Osimhen?"

Calciomercato Napoli - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Calciomania” è intervenuto Salvatore Biazzo, giornalista

“Il primo tempo del Napoli di ieri è stato ai limiti della decenza. Che il Napoli non sia entrato in Europa mi sembra giusto considerando anche gli sforzi che hanno fatto le altre squadre per entrare in Europa.

Conte è uno che le cose non le manda a dire e in uno spogliatoio come quello azzurro in cui ci sono fratture evidenti sarebbe importantissimo per ricostruire. Di Lorenzo e Osimhen non si sono neppure incrociati con lo sguardo, ieri c’è stata la conferma che il problema maggiore del Napoli è lo spogliatoio in crisi. Conte è una carta di credito e con il suo arrivo credo che anche alcuni azzurri, oggi in bilico, sarebbero propensi a restare”