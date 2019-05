Biasin: "Sarri alla Juventus? Alcune cose non mi tornano! Conte aveva già detto di poter andare all'Inter"

A Radio Marte è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista:

“Già in una lontana gara tra Juve e Inter Conte disse: 'In futuro potrei anche allenare l’Inter perchè sono un professionista'. Poi è chiaro che una parte dei tifosi della Juve non gli perdonerà mai la scelta, così come una parte dei tifosi interisti aspetteranno un po' prima di eleggerlo leader. E’ ovvio, i risultati poi faranno la differenza.

Tutte le fonti mi portavano a dire Conte alla Juve e mi sono sbilanciato molto tempo fa, ma non posso fare lo stesso con Sarri alla Juve perché alcune cose non mi tornano”.