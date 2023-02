Biasin: "Napoli meglio di Mengoni! Inter? Da folli pensare di poter rimontare gli azzurri"

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“L’Inter non deve guardare al Napoli, il distacco è importante e sono un folle più pensare di andare a prendere gli azzurri. La squadra di Spalletti sfiora la perfezione e non ha mostrato crepe, l’Inter deve pensare in primis a mettere punti tra di sé e le inseguitrici per blindare in primis la qualificazione alla Champions.

Il Napoli è partito da non favorito ad inizio anno, prendendosi la classifica con un enorme distacco già a gennaio. Restando in tema Festival di Sanremo, possiamo dire che il Napoli ha fatto anche meglio di Mengoni”.