Bianchi: "Napoli perfetto in tutto, c'è un aspetto che lo conferma. Su Spalletti e lo Scudetto..."

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli del primo Scudetto, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Rispetto al passato parliamo di un calcio diverso, ma questo Napoli è perfetto in tutte le questioni dalla squadra fino alla società, dalla stampa ai tifosi. Le altre, poi, sono in grave difficoltà e non c’è neanche il discorso della scaramanzia che può tenere. Ciò che mi fa ben sperare è l’atteggiamento di tutti i giocatori, anche di quelli che subentrano che sono sempre entusiasti di fare la loro parte.

Se vinci a Napoli non è che entri nella storia, noi allenatori poi pensiamo subito a ciò che deve arrivare. Di sicuro c'è la consapevolezza di quanto fatto, io ero un tecnico che volevo sempre migliorare. Spalletti sta facendo il suo mestiere benissimo e sono sicuro che si tirerà su le maniche per ripartire ancora meglio, perchè il difficile è sempre ripetersi".

Sulla Champions: "Sono sicuro che faremo bene anche in campo europeo, perchè il Napoli è da anni che gioca a grandi livelli".