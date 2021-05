Bianchi: "Il Napoli senza infortuni avrebbe potuto lottare per lo scudetto, a Firenze tre punti senza complicazioni"

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli e Fiorentina: “Tecnicamente, fisicamente e psicologicamente, il Napoli è nel miglior momento della sua stagione. Non credo che gli azzurri abbiano bisogno di favori da parte della Fiorentina, sono anni che lottano per traguardi importanti e sono abituati a questo genere di partite. Senza i tanti infortuni, il Napoli poteva essere molto vicino all’Inter. In allenamento, oggi come in passato, ci si prepara per tutte le eventualità, comprese le marcature a uomo e a zona. L’allenatore più bravo è colui che si adatta alle caratteristiche dei propri giocatori per farli rendere al meglio. Non so se Gattuso resterà al Napoli, non conosco le dinamiche interne al Napoli e, inoltre, bisognerebbe capire se l’allenatore abbia voglia di continuare questa avventura”