Bianchi: "Ho marcato Pelè ma sconfitto anche Maradona in una gara di palleggi con un limone: è così che vinsi scudetto e Uefa"

Ultime calcio Napoli - Ottavio Bianchi prima ha allenato e vinto regalando al Napoli lo storico primo scudetto, una Coppa Italia e la Coppa Uefa. Ai microfoni de La Repubblica ha dichiarato:



Bianchi, cominciamo da Pelè. Lo ha affrontato a New York.

«Ero in tournée con il Napoli. Mi ero infortunato al ginocchio e volevano valutare il mio stato di forma. E giustamente mi testarono nientemeno che contro ‘O Rey. Un duello fantastico, me la cavai bene. Pelé era velocissimo. Aveva uno stacco fenomenale e giocava destro e sinistro...».



Poi ha allenato Maradona.

«E me lo sono goduto. Con Diego ho sempre avuto un ottimo rapporto. Mi trovavo molto bene anche con il suo preparatore, Fernando Signorini. Non voglio difendere Diego, ma aveva addosso una pressione incredibile».



Nel libro racconta di averlo battuto in una gara di palleggi...

«San Siro, prima di una partita importante. Diego prese dal cesto della frutta un limone e cominciò. Ma io ne feci uno in più».



Niente rivincita?

«Assolutamente no. Diego mi avrebbe massacrato altre mille volte. Era molto competitivo».



Feeling alto, il suo, con i numeri 10: era molto amico di Sivori.

«Io e Omar avevamo un grande rapporto. Eravamo due fannulloni. In allenamento, sempre gli ultimi della fila. Preferivamo la palla. Sivori era un genio assoluto in campo e aveva un’ironia spietata».



Lei, Bianchi, torna a Napoli da allenatore nel 1985.

«Ero stato a Napoli da giocatore ma non avevamo la mentalità giusta. Anche allora c’era una grande squadra: Sivori, Altafini, Zoff, Sormani, Hamrin e Juliano. Non dimentico Juliano. Ma non c’era la necessaria continuità. Il Napoli aveva Maradona dalla stagione precedente ma per diversi mesi lottò per non retrocedere. Dovevamo lavorare diversamente. Fui intransigente. Allodi accettò, Ferlaino pure. Potevo durare una settimana oppure vincere».



Ogni martedì cenava con Pesaola, vero?

«Personaggio incredibile il Petisso. Voleva che migliorassi nella comunicazione. Ci vedevamo alle 21 e per me faceva un’eccezione. Di solito lui cenava alle 23».



Ha lanciato tanti giovani.

«L’elenco è lunghissimo. Ne cito alcuni: De Napoli, Donadoni e lo stesso Fabio Cannavaro nel ‘93 contro la Juve».



Nel 1988 un incredibile scudetto perso. Si è parlato anche di camorra.

«Non credevo alle voci. Volevo delle prove inoppugnabili che non ho mai avuto. Alcuni dirigenti il sabato dicevano di tutto contro i giocatori, io semplicemente ho accettato il verdetto del campo. Arrivammo al match decisivo col Milan in cattive condizioni: tre o quattro giocatori stavano male».



Bianchi