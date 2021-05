Bia a CN24: "Occhio alla spensieratezza dell'Udinese. Rrahmani? Sta dando segnali confortanti anche in chiave futura"

Giovanni Bia ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV: "L'Udinese gioca sulle ripartenze orchestrare da un giocatore straordinario come De Paul. Non avendo grandi assilli di classifica, penso che i friulani verranno a giocarsela in piena tranquillità mentre il Napoli deve continuare a vincere se vuole restare in zona Champions. Rrahmani? Secondo me è un buon giocatore, solo giocando con continuità potremo capire se sia da Napoli o meno. I segnali sono però confortanti. Il ricordo più bello di Napoli? La vittoria 1-0 a Foggia con Lippi in panchina che ci diede la qualificazione alla Coppa Uefa dopo un'annata societaria difficile"