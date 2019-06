Bertoni: "James? Ancelotti lo conosce bene e vuole riprenderselo: occhio al problema tattico"

L'ex attaccante di Fiorentina e Napoli Daniel Bertoni, intervistato da TMW a Firenze, ha parlato così del momento del calciomercato:

A Napoli è pronto invece ad arrivare il talento colombiano James Rodriguez.

"Ha una qualità straordinaria coi piedi. Ancelotti lo conosce bene e vuole riprenderselo. Non se gli andrà bene in un campionato difficile come quello italiano, ma James ha sicuramente ottime doti tecniche. Al Napoli lo vedo come trequartista a sinistra, ma in quella posizione c'è Insigne e potrebbe esserci così un problema tattico".

Higuain si potrà rilanciare nel nostro campionato?

"Speriamo. Higuain è un grande goleador, ha segnato in tutti i posti in cui è stato. Gli anni però passano per tutti, lo vedo un po' pesante ultimamente e per questo il ritiro estivo sarà molto importante. Occhio però, perché Higuain può essere importante comunque anche a gara in corso, non solo da titolare".