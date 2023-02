Federico Bernardeschi ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito Diretta.it:

"È dura vedere che venga colpita solo una squadra. C’è qualcosa che non è andata per il verso giusto. Cosa intende? Penso che non si debba vedere solo la punta dell’iceberg. Si deve anche vedere tutto il resto. Si spieghi meglio? Pensa che la Juve sia una sorta di capro espiatorio del sistema? Beh sì, perché la Juve è fastidiosa. Perché la Juve vince, ha sempre vinto"