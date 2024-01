L'ex arbitro Mauro Bergonzi commenta gli episodi di moviola in Napoli Salernitana:

"Forti polemiche dalla Salernitana, ma non c'è nulla da dire sugli episodi di moviola. Giusto il rigore e regolare il gol del Napoli. Bisogna smetterla, bisogna mostrare il cartellino rosso ai giocatori. Adesso basta, i giocatori non possono mandasre a quel paese gli arbitri così senza rispetto. Dove si vuole arrivare? Gli arbitri sono preparati e arbitrano molto bene, ma non ricevono rispetto".