Ultime calcio - Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato il successo dell'Inghilterra sulla Germania:

"Il passaggio del turno è stato meritato. La squadra è solida, non prende mai gol pur cambiando modulo. Strada spianata verso la finale? Dovrebbe essere così, ma l'aspetto fisico e climatico può essere determinante, a Roma troveranno grande caldo. Ma è certamente la favorita per arrivare in finale".