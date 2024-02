Bergomi: "Siamo al terzo allenatore a Napoli, ma le cose non cambiano!"

Beppe Bergomi, ex difensore e opinionista tv, ha parlato a Sky Calcio Club del momento del Napoli:

"Qual è il punto forte del gioco dell'Inter e che permette alla squadra di Simone Inzaghi di rendere così in questa stagione? E' un gioco di relazioni: Lautaro contro l'Atletico lo vedevo stanco visti i due gol sbagliati davanti al portiere, invece oggi grande freschezza. Nei primi minuti il Lecce aggredisce alto, l'Inter riesce subito a trovare una soluzione per uscirne e le si apre il campo. Napoli? Siamo al terzo allenatore e le cose non sono cambiate".