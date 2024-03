Bergomi: "Raspadori? I giocatori notano subito l’approccio di un allenatore, è la dimostrazione che..."

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Juventus, è intervenuto l’ex difensore dell’Inter Giuseppe Bergomi, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Per le occasioni avute dalla Juventus, meritava qualcosa in più: nel primo tempo sono state nette, l’ho vista superiore e coraggiosa a partire da Rugani che esce in pressione in avanti.

Il Napoli continua a concedere molto, ma adesso è più squadra. Raspadori? I giocatori notano subito l’approccio di un allenatore, è la dimostrazione che non ci vuole tanto tempo nel mettere assieme una squadra”