Bergomi: "Partite senza tifosi? Non è calcio ma non ci sono alternative..."

Ultime notizie calcio Napoli – Beppe Bergomi, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In Italia, nel mondo del calcio, si cerca di andare avanti perché si tratta di un movimento che muove tanto. Giocare senza pubblico, però, non è calcio. Per fortuna ho sempre giocato con la gente ma Juventus-Inter sembrava, fino ad un certo punto, una partita d’allenamento seguendola per televisione. Purtroppo, però, per andare avanti bisognerà farlo”.