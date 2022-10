Bergomi: "Kim non è al livello di Koulibaly, ma non ha ancora sbagliato una partita!"

A Sky Calcio Club l’ex difensore dell’Inter Giuseppe Bergomi commenta la vittoria per 4-1 del Napoli sul campo della Cremonese.

“Napoli? Una squadra consapevole, sa cosa vuole e Spalletti deve essere bravo in un anno particolare: i momenti di crisi arriveranno, lì mi aspetto che non vada in difficoltà e risolva le problematiche. Deve sapersi riprendere subito, è una squadra forte e costruita bene: è migliorata dopo il mercato, ha giocatori con potenziale come Kvaratskhelia e Raspadori. Kim non è al livello di Koulibaly, ma non ha ancora sbagliato una partita. Ci sono giocatori con qualità , il centrocampo è assortito bene con Lobotka in fase di costruizione, Anguissa che dà fisicità , Zielinski fa da raccordo con l’attacco. Poi Lozano e Kvara sono veloci, Politano dribbla, in attacco c’era Osimhen con Mertens e Petagna: quest’anno ci sono Simeone e Raspadori che sono diversi”