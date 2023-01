Bergomi: "Inter-Napoli, il duello decisivo è sulla fascia! Io stravedo per Spalletti"

Inter-Napoli il 4 gennaio 2023 allo stadio San Siro di Milano, mancano ormai pochissimi giorni al big match che potrebbe decidere le sorti del campionato di calcio di Serie A 2022-2023. A tal proposito, oggi Il Mattino ha intervistato Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e noto commentatore sportivo.

Inter-Napoli, intervista a Bergomi

Ultime notizie. Ecco un estratto dell'intervista e le sue parole sulla partita Inter-Napoli: "Il Napoli in caso di successo darebbe un altro segnale forte alle concorrenti: in partite come queste non esistono favorite, sulla carta una sfida equilibrata e sarà anche un bel match. Il duello chiave sarà quello sulla fascia tra Kvaratskhelia e Dumfries".

Cosa le piace di più del Napoli di Spalletti? "Mi piace moltissimo la mentalità. Si vede che il Napoli è una squadra costruita bene, allenata bene e che ha tante idee a partire da quella dei terzini che vengono dentro il campo: io stravedo per Spalletti, che ha stretto bene tutti i bulloni e tutto funziona al meglio".

Sul paragone tra Osimhen e Lukaku: "Sono due giganti che hanno fisicità e danno profondità: è in vantaggio Osimhen".

Confronto tra le difese di Napoli e Inter: "La solidità difensiva è un punto di forza del Napoli. Kim non sbaglia una partita, veloce, determinato, funzionale al massimo nella difesa del Napoli", e poi aggiunge: "I nerazzurri vanno in maggiore difficoltà a campo aperto rispetto al Napoli che invece è molto forte anche sotto quest'aspetto".

A centrocampo invece chi è più forte? Anche qui Bergomi ammette: "Il centrocampo del Napoli ha grande fisicità ma anche il cambio di passo: da questo punto di vista il Napoli ha qualcosa in più rispetto all'Inter".

Infine, una previsione in chiave scudetto: "Napoli e Milan hanno qualcosa in più in più e gli azzurri ripartono con il vantaggio di otto punti. Juventus e Inter sono un attimo sotto".