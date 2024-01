Bergomi: "Il Napoli non è mai stato squadra quest'anno, mancano tanto Lozano-Kim! E su Lindstrom..."

Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli non è mai stato squadra quest'anno, tu vedi quando commenti le gare che manca qualcosa. Non sono solo le prestazioni individuali. De Laurentiis ha lasciato troppe situazioni aperte: rinnovi di contratto appesi, non fare determinate trattative, non saper sostituire Kim e Lozano, che sono giocatori che mancano. Lindstrom, ad esempio, hai speso tanto ma non sai dove metterlo. Tante piccole cose che messe insieme, fanno questa situazione".