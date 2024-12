Bergomi: "Conte sta facendo una cosa a Napoli mai fatta in carriera"

Ultimissime Calcio Napoli - Presente negli studi di Sky per SkyCalcioClub, Beppe Bergomi ha parlato così del Napoli: “E’ importante giocare sempre con gli stessi 11, è determinante soprattutto se giochi una volta a settimana: quello fa la differenza. E’ una squadra che ruota un po’, è asimmetrica in base a se deve vincere la partita o deve tutelare il risultato. Poi c’è stata una novità per Antonio Conte che non gli ho mai visto fare in carriera: fate caso alle posizioni di Olivera e Di Lorenzo. In molte azioni sono praticamente due centrocampisti: lui si fida molto dei centrali che accettano di prendere degli uno contro uno”.