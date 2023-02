Bergomi ammette: "Il Napoli sta dominando la Serie A, non si vince per caso"

A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto l’ex difensore dell’Inter Giuseppe Bergomi per parlare di Napoli-Cremonese.

“Il Napoli gioca in tranquillità? Questa è l’impressione, ha fatto 59 punti e poi parleremo del suo gioco. Non prende gol, attacca meglio, ha fatto segnare 15 giocatori e sta dominando il campionato italiano. Di Lorenzo? I terzini adesso danno ampiezza interna oppure esterna. Una squadra non vince per caso ma arriva da campionati fatti bene: già lo scorso anno il Napoli poteva vincerlo secondo me, c’è un campionato in cui puoi sbagliare ma alla fine di tanti tornei fatti bene può arrivare la stagione giusta"