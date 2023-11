Bergomi: "Allegri non lo ammetterà mai, ma per lo Scudetto c'è la Juve"

Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato della Juventus dopo il successo del Franchi:

"Ciò che dice Allegri sulla costanza dell'Inter di concentrarsi sulla costruzione di una squadra per vincere lo Scudetto è vero, ma va dato il merito alla società nerazzurra di chiudere sempre il bilancio tra cessioni e acquisti alla pari, quando non in positivo. Fondandosi su queste basi, l'allenatore della Juventus non ammetterà mai pubblicamente che per la vittoria del campionato c'è anche la sua squadra".